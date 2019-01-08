محافظ جنوب سيناء يستعرض مقترحات استغلال القرية البدوية في السياحة الثقافية

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المقترحات والرؤى لتطوير قرية التراث البدوي بمدينة شرم الشيخ؛ لاستغلالها كإضافة جديدة للسياحة الثقافية والتراثية بالمدينة.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرية التراث البدوي، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس كرم معوض استشاري المحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي المتحدث الرسمي، وبعض المقاولين وبعض رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ.

وأكد المحافظ، أن تطوير القرية البدوية سيعمل على جذب أصحاب الحرف اليدوية والبدوية، مضيفا: "ستجرى إقامة خيمة بدوية وبعض أعمال التراث البدوي لاستغلالها سياحيا وجعلها ضمن البرامج السياحية للزائرين لمدينة شرم الشيخ نظرا لموقعها المتميز، حيث إنها تطل على البحر ويقرب منها السفاري ومضمار الهجن كما سيجرى مخاطبة وزارة الثقافة لاستغلالها كنوع من أنواع السياحة الثقافية".