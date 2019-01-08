زعيم كوريا الشمالية يزور بكين بدعوة من الرئيس الصيني

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، غادر بلاده في زيارة إلى الصين لعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب في سول عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زيارة كيم للصين بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى الخميس، وجاءت بدعوة من الرئيس الصيني.



وجاء تأكيد الزيارة الرابعة من جانب كيم للصين بعدما ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن قطارا خاصا يحمل مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى عبر إلى الصين ليل الاثنين.



وذكرت صحيفة "هانكيوره" الكورية الجنوبية في وقت سابق أن كيم في طريقه إلى العاصمة الصينية للقاء شي.



يشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الترتيبات الخاصة بقمة ثانية يجري التخطيط لها بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات بكين.



وعقد كيم وترامب قمة تاريخية بسنغافورة في يونيو الماضي، وعد خلالها كيم بنزع سلاح بلاده النووي.



لكن بينما واصلت الكوريتان إصلاح علاقاتهما على مدار العام الماضي، بدت أن مفاوضات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن قد توقفت.