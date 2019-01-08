لاسارتي بعد الفوز على سموحة : اتعهد بتحسن أداء أمام فيتا كلوب

أكد مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًا على حساب نظيره، سموحة، في الدوري، لافتًا إلى أن اللاعبين نجحوا في الظهور بشكل مميز، خاصة في أول 10 دقائق من عمر المباراة.

أكد مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًا على حساب نظيره، سموحة، في الدوري، لافتًا إلى أن اللاعبين نجحوا في الظهور بشكل مميز، خاصة في أول 10 دقائق من عمر المباراة.

وأوضح أن الأهلي كان مميزًا في النواحي الهجومية بشكل خاص. ولاحت له العديد من الفرص، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء للأنجولي جيرالدو، عقب تعرضه للإعاقة داخل المنطقة، وكذلك إهدار العديد من الفرص السهلة امام المرمى، لافتًا إلى أن الفوز كان مهمًا للغاية من أجل عودة الثقة من جديد، واستكمال المشوار بشكل أفضل.

وأشار إلى أن الشوط الثاني شهد بعض التراجع للأهلي قياسًا بأداء الشوط الأول، وأن هناك بعض الخطوات التي يجري العمل عليها لعلاج الأخطاء وتحسين الاداء والنتائج في الفترة القادمة.

ولفت لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن الأهلي يمرّ بفترة صعبة للغاية بسبب الإصابات والغيابات العديدة، وفي ظل صعوبة المنافسة، وقال إن الجهاز الفني يعمل على تنفيذ خطة مستقبلية مميزة، وإن الأداء سوف يتحسن بشكل أفضل مع عودة المصابين والغيابات.

وتحدث المدير الفني للفريق عن الإصابات، موضحًا أن الجهاز الفني سوف يدرس كافة الحلول؛ لتجنبها، وعلاج هذه المشكلة التي يرى أنها تؤثر على أداء الفريق بشكل فعلي. فيما أكّد على أنه يثق بشدة في اللاعبين والجهاز المعاون، وتعهد بالعمل على تطوير الأداء والنتائج وعلاج إهدار الفرص وتطوير النواحي الهجومية.

وتحدث لاسارتي، عن مباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق سوف يستعد لها بشكل مناسب، وأن الساعات القادمة سوف تشهد مناقشة أوضاع القائمة المحلية والإفريقية، وسيتم إضافة 3 أو 4 لاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب.