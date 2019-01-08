حزب لو بان يختار مرشحا يبلغ من العمر 23 عاما للانتخابات الأوروبية

اختار حزب السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة ماري لوبان جوردان بارديلا (23 عاما) ليكون المرشح البارز للحزب في الانتخابات الأوروبية في غضون أربعة أشهر.

وكان بارديلا، المتحدث باسم التحالف الوطني يعمل مع لوبان منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، حسبما قال ديفيد راشلين، وهو عمدة بلدة فريجو الساحلية الجنوبية، وعضو الحزب الذي كان يعرف باسم الجبهة الوطنية أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تجري انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية مايو المقبل، حيث تمنح القوى الشعبوية الصاعدة في أوروبا فرصة للدخول في الهيئة التشريعية التي غالبا ما يهاجمونها.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن حزب لوبان يمكن أن يتفوق على حزب "ان مارش" (إلى الأمام) الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي المؤيد لأوروبا إيمانويل ماكرون.

وتشير التوقعات إلى أن حزب التحالف الوطني سيحصل على 25 بالمئة من أصوات الناخبين في فرنسا.