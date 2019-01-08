الأهلي يتقدم علي سموحة بهدف معلول في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي سموحة في الشوط الأول بهدف نظيف سجله علي معلول، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ19، من زمن المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ستاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الاسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من “محمد الشناوي ومحمد هاني وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد محمود وعمرو السولية ووليد سليمان وهشام محمد ورمضان صبحى وجيرالدو”.

الدقائق العشر الأولي من أحداث المباراة، شهدت حماساً كبيرا من لاعبي الفريق ورغبة قوية في تسجيل هدف التقدم، وكانت الهجمة الأولي عن طريق الأنجولي جيرالدو، والذي استلم الكرة في الدقيقة الأولي وأطلق تصويبه أمسك بها حارس سموحة، وفي الدقيقة الرابعة لعب علي معلول عرضية مرت من أمام لاعبي الفريق، وظهر رمضان صبحي من خلال تمريرة طولية لجيرالدو ولكن محمد أبوجبل تدخل وأنقذ الكرة بقدمه.

في الدقيقة الـ12، قام ساليف كوليبالي، بتغطية رائعة، وأنقذ مرمى الفريق من هدف محقق، بعدما لعب أوكري لاعب سموحة الكرة من أعلي محمد الشناوي أثناء خروجه من المرمي، وأبعد كوليبالي الكرة برأسية من علي خط المرمي.

نفذ وليد سليمان، ضربة حرة من خطأ احتسبه الحكم محمد عادل، وأطلق اللاعب تصوبيه مباشرة أمسك بها أبوجبل.

في الدقيقة الـ18، لعب وليد سليمان عرضية خطيرة أبعدها دفاع سموحة.

في الدقيقة الـ19، احتسب الحكم محمد عادل، ضربة جزاء علي لاعب سموحة أحمد صبحي، بعدما أخرج كرة عرضية بيده من داخل منطقة الجزاء، وتصدى علي معلول للكرة وسجل منها هدف التقدم للفريق بعدما صوب الكرة علي يسار أبوجبل.

في الدقيقة الـ25، لعب سليمان تمريرة طويلة من بين دفاع سموحة لجيرالدو، الذي انطلق بسرعته ولمس الكرة وقت خروج أبوجبل، وانتظر الجميع احتساب ضربة جزاء للمهاجم الانجولي بسبب عرقلته، ولكن الحكم أخرج بطاقة صفراء لجيرالدو بغرابة شديدا مدعيا تعمد سقوطه .

في الدقيقة الـ28، لعب محمد هاني، عرضية من الجبهة اليمنى قابلها معلول برأسية إلا أن أبوجبل أمسك بالكرة بصعوبة.

بعدها احتسب الحكم ضربة جرة لسموحة، لعب محمود منصور، عرضية أبعدها دفاع الأهلي.

الدقائق الأخيرة، لم تشهد أي تعديل في النتيجة حتى أطلق محمد عادل، حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على سموحة 1-0.