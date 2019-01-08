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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: إصدار جواز سفر موحد لكل الأفارقة أصبح أقرب للواقع

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 10:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 10:19 ص

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، النقاب عن أن الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر الاتحاد الافريقي التي ستعقد فبراير المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، سيتم خلالها عرض تفاصيل متعلقة بإصدار جواز سفر موحد لكل الأفارقة، واصفا هذا الأمر "بالحلم الذي طال انتظاره".

وقال فقيه محمد ـ في تصريحات له أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ إن المؤتمر سيشهد عرض التفاصيل المتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر الإفريقي"، مضيفا أن هذه الخطوة أصبحت أقرب إلى الواقع، وذلك من أجل حرية تنقل كاملة عبر القارة الإفريقية.

وأشارت القناة إلى أن الجواز الموحد يهدف إلى تسهيل حركة تنقل الأفارقة بين الدول الإفريقية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية.


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