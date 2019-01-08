خالد أبو بكر: نريد أن يرى العالم تنظيما للأمم الإفريقية يليق بنا

هنأ المحامي والإعلامي، خالد أبو بكر، الشعب المصري، بمناسبة فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، «مبروك لمصر والمصريين تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019»، مضيفًا: «نريد أن يرى العالم تنظيمًا يليق بنا».

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن فوز مصر بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره الجنوب إفريقي، في التصويت الذي جرى اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، بعدما تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون مؤخرًا.





مبروك لمصر والمصريين تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقيه ٢٠١٩

نريد أن يري العالم تنظيما يليق بنا — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) ٨ يناير ٢٠١٩