أوساط اقتصادية ألمانية ترى «بارقة أمل صغيرة» نتيجة المباحثات بين واشنطن وبكين

وصفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بغرض التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري بينهما بأنها "بارقة أمل صغيرة" بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وقال رئيس الغرفة إريك شفايتسر لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "ولكن لا يزال الوقت مبكرا للغاية لتنفس الصعداء"، مؤكدا أنه من المهم ألا تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والصين في النهاية على حساب أوروبا.

وأشار إلى أن التأثيرات الناجمة عن التعريفات الجمركية العقابية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ، والتي تم فرضها من كلا الجانبين أصابت شركات ألمانية أيضا بشكل حساس، حيث أن شركات ألمانية تشغل في كلا الدولتين نحو مليون شخص في أفرعها بكل دولة، وقال شفايتسر: "يتم تداول الكثير من منتجاتها (منتجات الشركات الألمانية) عبر المحيط الهادئ".

وسوف تنتهي المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين اليوم الثلاثاء في بكين بعد يومين من بدئها.

ولم يكن متوقعا في البداية حدوث تقدم جراء هذه المباحثات، ولكن من المتوقع أن تمهد الطريق لإجراء مفاوضات على مستوى أعلى.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم الصين بممارسات تجارية غير عادلة بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا. كما تريد واشنطن من بكين أن تخلق مجالاً متكافئاً للشركات الأجنبية والمحلية وأن تنهي دعمها الحكومي لشركات التكنولوجيا والشركات المملوكة للدولة.