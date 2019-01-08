البرلمان العراقي يناقش مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري

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يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الجاري.

وقالت النائبة خديجة علي، مقررة البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الحكومية اليوم، إن جــدول أعـمـال جلسة الـيـوم لم يتضمن التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية الشاغرة (الدفاع والداخلية والعدل) وأن الجلسات الأولى للبرلمان في العام الحالي ستخصص لقراءة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الجاري.

وأضافت أن البرلمان سيعمل خـلال الأيــام المقبلة على إكـمـال مـشـروع المـوازنـة لأن أغلب المشاريع الخدمية والاستثمارات متوقفة عليها.