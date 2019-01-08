الجيش الأمريكي يقتل 6 متشددين في غارة جوية بالصومال

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء مقتل 6 مسلحين متشددين في غارة جوية بالصومال، أول من أمس في منطقة "لاور شبيلي".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن بيان لقيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا قوله: "نؤكد حاليا عدم إصابة أو قتل مدنيين في هذه الضربة الجوية".

وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ هذه الضربة الجوية لتقويض حرية حركة "الشباب" وزيادة الضغط على هذه الشبكة الإرهابية في المنطقة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيشين الأمريكي والصومالي يصعدان من الضربات الجوية ضد مقاتلي حركة "الشباب" المتطرفة مؤخرا. وكان الجيش الأمريكي قال الشهر الماضي إنه قتل 62 مسلحا في ست هجمات جوية.