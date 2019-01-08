ألمانيا تعلن إلقاء القبض على شاب على خلفية سرقة بيانات شخصيات بارزة

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على شاب "20 عاما"، نفي مدينة هيسن غربي البلاد على خلفية واقعة سرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة ومشاهير في ألمانيا.