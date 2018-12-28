التجنيد والتعبئة: نتابع تنفيذ القانون العسكري بالهيئات الحكومية والخاصة

قال اللواء أشرف عطية عبد الباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إن مهمة الإدارة تتمثل في اختيار أفضل العناصر من القوة البشرية، إلى جانب نشر الوعي التجنيدي والتطوعي بين المواطنين طبقًا لخطة إعلامية متكاملة وبصفة دورية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن الإدارة كذلك تعمل على حل جميع المشكلات التجنيدية للمواطنين سواء داخل مصر أو خارجها، عن طريق إصدار قرارات الإعفاء والتأجيل والاستثناء من الخدمة العسكرية.

وأوضح أن الإدارة كذلك تتابع مناطق التجنيد المنتشرة على مستوى الجمهورية لضمان تنفيذ الخدمة التجنيدية على أعلى مستوى، مستطردًا: «نفتش كذلك على الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات للتأكيد من تنفيذ مواد القانون العسكري الخاص بالتجنيد».