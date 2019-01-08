إلغاء 159 رحلة من مطار سخيبول الهولندي مع اقتراب عاصفة من البلاد

ألغت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) 159 رحلة جوية من مطار سخيبول في امستردام اليوم الثلاثاء، بسبب عاصفة من المتوقع أن تضرب البلاد.

وقالت الشركة إن الوصول إلى مدرج مطار سخيبول، وهو واحد من المطارات الأكثر ازدحاما في العالم، سيخضع "لقيود شديدة " نتيجة للاحوال الجوية السيئة للغاية .

وأضافت الشركة: "تم إبلاغ الركاب المعنيين وإعادة حجز رحلاتهم".

كما أصدر مطار سخيبول بيانا يحذر فيه من الرياح العاتية التي يمكن أن تتسبب في إلغاء أو تأخير لرحلات الطيران.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهولندية هبوب رياح شديدة القوة بشكل مفاجئ، ومن المتوقع أن تضرب أول عاصفة كبيرة في المنطقة هذا العام جزر وادين اليوم الثلاثاء.