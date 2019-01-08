الدولية للهجرة: 4559 ألف شخص ماتوا أو فُقدوا على طرق الهجرة في 2018



ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن آلاف الأشخاص ماتوا أو فُقِدوا على طرق الهجرة حول العالم للسنة الخامسة على التوالي، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يُجرى فيه جمع البيانات النهائية لعام 2018 من عدة مناطق، فقد تم الإبلاغ عن وفاة أو اختفاء ما يصل إلى 4559 مهاجرًا على الأقل خلال رحلاتهم، وذلك بانخفاض نسبته 20% عن العام السابق عليه، بينما بلغ عدد من ماتوا أو اختفوا على طرق الهجرة في عام 2016 نحو 8 آلاف شخص.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ليونارد دويلي - في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم /الثلاثاء/ - إن نصف هؤلاء الأشخاص بما يصل إلى 2297 شخصًا كانوا من بين نحو 116 ألف مهاجر حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا، منوهًا بأن هناك عددًا قليلًا من مصادر المعلومات الموثوقة حول الوفيات وحالات الاختفاء بسبب الطبيعة السرية للهجرة غير النظامية، بما يجعل البيانات التي يُجرى جمعها في بعض المناطق وخاصة الطرق الصحراوية إلى طرق عبور البحر المتوسط غير مكتملة.

وأضاف المتحدث أن الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي شهدا مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا على طرق عبور البحر المتوسط، بينما تم الإبلاغ عن 31 آخرين في عداد المفقودين، لافتًا إلى أن المعلومات تشير إلى أن حرس السواحل والبحرية ووكالات الإنقاذ التابعة لعدة دول والمنظمات غير الحكومية التي تدير عمليات الإنقاذ وسفينة شحن ترفع العلم الأمريكي قد أنقذوا ما لا يقل عن 135 مهاجرًا في البحر خلال آخر أسبوعين من العام الماضي.