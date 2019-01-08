بومبيو: واشنطن ستضاعف الجهود الدبلوماسية والتجارية للضغط على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده سوف تضاعف الجهود الدبلوماسية والتجارية للضغط على إيران.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان اليوم الثلاثاء.

وأشار بومبيو إلى أن أمريكا تتطلع للعمل باستمرار لمحاربة تأثير إيران في المنطقة، ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/.

وفيما أكد أن قرار الانسحاب الأمريكي من سورية لن يؤثر على دور واشنطن في المنطقة، قال إن مواجهة إيران ستزداد فعالية في الأيام المقبلة، "لأن هذا الأمر لا يتعلق بتكتيك معين لأعضاء التحالف المناهض لإيران وإنما فهم مشترك".

وشكر بومبيو الحكومة الأردنية على الاستمرار في محاربة جهود إيران في تجنب العقوبات، مؤكداً أن واشنطن تعمل مع

الملك عبدالله الثاني بشأن الكثير من الأولويات، مشددا على أن واشنطن ملتزمة بالاستقرار الداخلي في الأردن.

وأضاف أن الأردن من الشركاء الاستراتيجيين المقربين في المنطقة، وتتطلع الولايات المتحدة لزيادة المساعدات للأردن، مشيراً إلى أن الأخيرة تلعب دورا مهما في المنطقة ومنها فرض الاستقرار في الأراضي السورية، فضلا عن أن المملكة استقبلت ملايين اللاجئين.

وأكد أن الأردن قام بعمل هام عندما استدعى سفيره من إيران، مشيرا إلى أن هناك اتفاق كبير مع الأردن على الخطر الذي تشكله طهران.