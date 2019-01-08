يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتب أحمد سمير لمناقشة روايته "قريبا من البهجة"، في حلقة غد الأربعاء من برنامج ليالي (ليلة القصة والرواية)، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة قناة النيل الثقافية.

تتشكل «قريبا من البهجة» من مجموعة مشاهد إنسانية على الأغلب ستكتشف فيها نفسك.

وأحمد سمير صحفي وكاتب مقالات مصري، من مواليد 1981، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 2003، وبدأ العمل الصحفي عام 2005 في جريدة الدستور، بدأ كتابة مقالات الرأي عام 2010 في موقع البديل الإلكتروني، ثم عمل كاتبًا صحفيًا في «بوابة المصري اليوم»، ثم في «بوابة الشروق».

فاز أحمد سمير بجائزة نقابة الصحفيين لأفضل مقال سياسي مرتين متتاليتين عامي 2014 و2015، وجائزة مصطفى الحسيني لأفضل مقال صحفي عام 2014، وصدر له كتابي «مانشيتات يوم القيامة»، و«أحمد 1981» عن دار الشروق.