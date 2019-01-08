3 دقائق تمنح المصري تعادل قاتل أمام بيراميدز

خطف المصري تعادلًا قاتلًا مع بيراميدز بنتيجة 3-3 في اللحظات الأخيرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز، والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية.

وشهدت المباراة طابع السخونة والحماس في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث نجح المصري في تسجيل هدفين في أخر 3 دقائق من زمن المباراة بعد أن كان متأخرًا بنتيجة 1-3.

ونجح الإكوادوري جون خايرو سيفوينتي في تسجيل أول أهدافه مع بيراميدز في المشاركة الثانية له منذ قدومه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية في الدقيقة 7 من بداية المباراة، وعادل حسين رجب النتيجة للمصري في الدقيقة 47، و سجل كريم العراقي لاعب المصري الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 60 بالخطأ في مرماه.

وقلص أحمد جمعة الفارق للمصري في الدقيقة 92 عن طريق ركلة جزاء، وقبل نهاية المباراة عادل الوافد الجديد سعيدو سنبوري النتيجة للمصري في الدقيقة 94.

وفشل ماركوس دا سيلفا كينو في تعزيز التقدم لفريقه بعد أن أضاع ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة تبدلين أضطراريين من جانب الفريق البورسعيدي بعد إصابة عبد الناصر محمد "دي ماريا" مدافع الفريق في الدقيقة 4 ومشاركة محمود حمد بدلًا منه، بالإضافة إلى الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 64 ومشاركة أحمد بوسكا بدلًا منه.

وأضاع المصري العديد من الفرص لإدراك هدف التعادل ولكن لم يتم استغلالها بشكل أمثل لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز وحصول 3 نقاط مهمة نحو صدارة الدوري.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني وتقليص فارق النقاط مع الزمالك إلى 7 نقاط، فيما رفع المصري رصيده إلى 19 نقطة ويصعد للمركز الـ13.