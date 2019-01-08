الرئيس النمساوي يستقبل جميع السفراء المعتمدين في فيينا بمناسبة العام الجديد

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استقبل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الثلاثاء، جميع السفراء المعتمدين في فيينا في تقليد سنوي لتحيتهم بمناسبة العام الميلاد الجديد.

شاركت فى استقبال السفراء الذين يمثلون نحو 140 دولة وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل.

وكان حضور السفراء العرب لافتا يتقدمهم السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية.

وأكد الرئيس النمساوي، خلال الحفل، أنها مناسبة طيبة أن يلتقي مع جميع السفراء ويتحاور معهم، وتبادل بيلين مع السفراء التمنيات الطيبة بمناسبة بداية العام الجديد.