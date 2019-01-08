آن الآوان لإنهاء الانقسام لتخرج الدولة بشكل قوى أمام العالم

يجب إعادة بناء النظام الفلسطيني ليكون قائمًا على الشراكة

حماس ارتكبت الكثير من الأخطاء بحملات الاعتقالات المتكررة ضد أبناء "فتح"

قال القيادي بحركة فتح، سمير المشهراوي، إن الوضع الفلسطيني يشهد أسوأ حالاته في الفترة الحالية، وإن القضية الفلسطينية لم تكن بهذا "الضعف والتراجع والهوان" عن ذي قبل، وفقًا لقوله.

وأضاف المشهراوي خلال لقاء له ببرنامج "لقاء خاص" المذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي باسم الجمل، مساء الاثنين، أن الوضع العربي والدولي يشهد حالة من التردي والضعف بشكل لا يدفع القيادة الفلسطينية أن تحصن جبهتها الداخلية التي وصفها بأنها وصلت إلى «الدرك الأسفل»، لافتًا إلى أن تزايد الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين يبتلع القدس.

وأوضح أنه على الرغم من قوة إسرائيل وتفوقها عسكريًا كونها دولة نووية، إلا أن المقاومة في غزة استطاعت أن تفرض على الإسرائيليين أن يكونوا "تحت الأرض"، وإجبارهم على عدم دخول الدبابات إلى القطاع، مضيفًا: "لكن اتجاه أمريكا بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس زاد الموقف قوة لصالحهم".

وأوضح أن حركة حماس ارتكبت الكثير من الأخطاء، متهمًا إياها بشن حملات اعتقالات متكررة ضد أبناء حركة فتح في غزة، حسبما قال.

وناشد المشهراوي، حماس، بأن تراجع مفهومها عن الشراكة، وتعيد النظر في سلوك أجهزتها الأمنية تجاه أبناء حركة فتح، مؤكدًا أنه يجب إيجاد حلًا مختلفًا لعلاج الأزمة القائمة بين الحركتين.

وطالب القيادي بحركة فتح، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بأن يعزز صمود الشعب الفلسطيني، وأن يطرح رؤية لنظام سياسي جديد قائم على الشراكة، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى الشجاعة الكافية للخروج من المأزق الفلسطيني على أن ترتقي القيادة وتترفع عن مصالحهم الحزبية، وأن تُعلي مصلحة الوطن فوق كل شيء".

وأكد المشهراوي أن فلسطين فوق الجميع، وأهم من أي فصيل، مطالبًا كافة الأطراف الفلسطينية بوضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة قائمة على الشراكة الحقيقية، على أن يكون العمل مؤسسي وليس فردي.

واستطرد: "من المُعيب أن تتغنى بتاريخ دفع ثمنه أبطال وشهداء دون أن تفعل أي شيء لاحترام هذا التاريخ، فهناك بعض الفصائل تجاري أبو مازن خوفًا من قطع مخصصاتها".