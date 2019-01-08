

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، جهود الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب في مبنى جمعية الشابات المسلمات بشارع الجامعة أمام مساكن نائلة خاتون بحي غرب مدينة أسيوط، وإخلاء جميع الأطفال والعاملين بالمبنى، والذي أسفر عن إصابة 15 شخصًا بحالات اختناق، منهم 7 أطفال ومأمور قسم أول أسيوط والباقي من العاملين بالحضانة.

واطمأن المحافظ على الوضع العام وأعمال التبريد وإخماد الحريق وتفقد حجرات المبنى للوقوف على التلفيات، وقرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب والأمن الصناعي والحماية المدنية لمراجعة اشتراطات الأمان والوقاية من أخطار الحريق، ووجه بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين بالمستشفيات، وكلف مسئولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بمتابعة الحالة الصحية والاجتماعية للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم من المستشفى، وأمر بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والعرض على النيابة.

كما قام محافظ أسيوط، يرافقه اللواء جمال شكر مدير الأمن، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبداللطيف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بزيارة المصابين بمستشفى الأطفال الجامعي وقسم العناية المركزة والاستقبال بالمستشفى الجامعي، واطمأن على استقرار حالتهم الصحية، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم حتى خروجهم من المستشفى.