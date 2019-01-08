تايلاند تمدد إعفاء السائحين من دفع رسوم تأشيرات الدخول لدى الوصول

قال المتحدث الحكومي ناتابورن جاتوسريبيتاك، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء التايلاندي وافق على مقترح لتمديد فترة إعفاء السائحين من دفع رسوم تأشيرات الدخول لدى الوصول حتى 30 أبريل المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن هذا التمديد يهدف لتعزيز أعداد السائحين الذين يأتون لتايلاند خلال فترة احتفالات العام الصيني الجديد و مهرجان تايلاندي تقليدي.

ويشار إلى أن الإعفاء، الذي يتم تطبيقه على جنسيات معينة، كان من المقرر أن ينتهى العمل به في 13 يناير الجاري.

وأوضحت الحكومة أن إجراء الإعفاء من دفع الرسوم ساهم بالفعل في زيادة أعداد السائحين الفترة الماضية.