«الإصلاح العراقي» يدعو رئيس الوزراء لإقالة وزراء سُجلت عليهم مؤشرات قانونية

دعا تحالف الإصلاح والإعمار العراقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية بـ"قضايا فساد وسوء السمعة".

وأوضح التحالف، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن "الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم"، مبينا أنه "تمت مناقشة مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية فيما خرج الاجتماع بعدة نقاط".

وشدد تحالف الإصلاح والإعمار على "مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة إعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية كونه يعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة النظام".

وأشار إلى رفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية باعتباره تهديدا للمشروع الوطني، مؤكدا ضرورة أن يكون التوزيع مبنيا على أساس التوزان بين التحالفات النيابية، موضحا أن الاجتماع شهد مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية فضلا عن مناقشة القوانين المهمة المزمع مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية.