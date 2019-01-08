عبدالغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون

وزير التعليم العالي يطالب بإعداد خطة تسويقية إعلامية للمعهد وتعريف الجمهور بالخدمات البحثية والعلاجية التى يقدمها

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الغرض الذى أنشئ معهد بحوث أمراض العيون من أجله وهو خدمة البحث العلمى بجانب الهدف العلاجى والطبى للمعهد، مشيرا إلى أهمية إجراء الخطط البحثية وأن يخصص جزء من ميزانية المعهد لإجراء الأبحاث العلمية.

وأضاف عبد الغفار، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون، بحضور الدكتور شريف كراوية رئيس المعهد، ورؤساء الأقسام، وذلك بمقر المعهد اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من وسائل التقييم والمتابعة لأداء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرا إلى أهمية إجراء تصنيف للمعاهد والمراكز البحثية ليس على مستوى مصر فقط ولكن أيضا على مستوى الدول العربية والإفريقية وذلك وفقا للعديد من المعايير منها الأبحاث العلمية والنشر الدولى وبراءات الاختراع.

ولفت الوزير إلى أهمية وتميز المعاهد البحثية التى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية، مشيرا إلى أهمية تعاون تلك المعاهد مع الشركات ذات التقنيات الحديثة لتطوير الجانب الطبى والعلاجى.

وطالب عبد الغفار بإعداد خطة تسويقية إعلامية للمعهد؛ بهدف تعريف الجمهور بالخدمات البحثية والعلاجية التى يقدمها وأهدافه وإمكانياته، مؤكدا على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضاء على قوائم الانتظار، مطالبا بأن يقوم معهد بحوث أمراض العيون بالتنسيق مع وزارة الصحة لإدراج المعهد من ضمن الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة فى هذه المبادرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كراوية أن المعهد يهدف إلى تقديم بحث علمى حقيقى يفيد المواطن المصرى من الناحية العلاجية، مضيفا أهمية تسويق الأبحاث العلمية بما يخدم أهداف خطة التنمية فى مصر.