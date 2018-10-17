أوقاف دمياط تطلق مبادرة لترشيد استهلاك مياه الشرب

أعلن الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، أن المديرية أطلقت مبادرة لترشيد استهلاك مياه الشرب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بدمياط، وذلك عن طريق عقد عدد من الندوات لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب.

وأضاف "سلامة" أنه تم التنبيه على كافة الأئمة وخطباء المساجد، بالتأكيد على تنشيط وتفعيل حملتي مكارم الأخلاق، وترشيد استهلاك المياه، وإرسال التقارير بصفة منتظمة لرئيس قسم الإرشاد الديني بشأن تنفيذهما، وتكليف رئيس قسم الإرشاد بمتابعة ذلك.

وأشار "سلامة" الى التنبيه على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر في المساجد، بمحو كل الكتابات والإعلانات والملصقات داخل وخارج المساجد ودورات المياه، ومتابعة ذلك من قبل مفتشي الأوقاف بكل دقة.

كما شدد "سلامة" على جميع الأئمة وخطباء المكافأة، بالالتزام بخطبة الجمعة، في الموضوع والوقت المحدد طبقا لتعليمات الوزارة.