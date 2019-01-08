الأردن تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى

أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، السفير ماجد القطارنة، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، والتي كان آخرها اقتحامه صباح أمس الاثنين، من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي برفقة عدد من المتطرفين وبحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكد القطارنة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - أن مثل هذه التصرفات تعتبر استفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مثلما تمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي.

وحمّل الدبلوماسي الأردني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن مثل هذه التصرفات وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقف هذه الاستفزازات فورًا.