صلاح: سعيد بجائزة أفضل لاعب وهدفي القادم التتويج بكان 2019

أكد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، عن أماله في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، معربًا في الوقت نفسه عن سعادته الكبيرة بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي.

وقال صلاح خلال مؤتمر صحفي عقب التتويج باللقب: «سعيد جدًا للفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي، وكما قلت من قبل وأنا صغير كنت أحلم بهذه الجائزة وكذلك أحلم بالفوز بلقب أمم إفريقيا».

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، متفوقًا على زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.