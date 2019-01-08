كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن طرح تذاكر لقاء فيتا كلوب، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بسعر 10 جنيهات.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب "برج العرب" السبت المقبل، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مرجان، في تصريحات خاصة للشروق، أنه من المقرر أن يتم طرح تذاكر مباراة فيتا كلوب عبر الموقع الإلكتروني للحجز، بسعر 10 جنيهات فقط، وذلك عقب لقاء سموحة والمقرر له اليوم ، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 والمؤجلة للفريق .