الشرطة المكسيكية تحرر 159 مهاجرا غير شرعي احتجزهم مهربون

حررت الشرطة المكسيكية، مجموعة من 159 مهاجرا غير شرعي من أمريكا الوسطى "بينهم 62 طفلا" تم احتجازهم من قبل مهربين من عصابة مافيا "من المكسيك وجواتيمالا"، في منطقة "أكاجيت" بولاية "بويبلا" في وسط المكسيك.

وأكد المهاجرون للشرطة للمكسيكية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء - أنهم دفعوا 2300 دولار للمهربين ليتم نقلهم إلى الحدود الأمريكية إلا أنه تم احتجازهم.

وكانت الشرطة الاتحادية قد اتخذت في 5 يناير الجاري خطوات لإغلاق مأوى للمهاجرين فى مدينة تيخوانا المكسيكية يوم الجمعة؛ ما أثار احتجاجات عشرات الأشخاص المتجهين للولايات المتحدة الذين يقيمون هناك بعد وصولهم قادمين من أمريكا الوسطى.