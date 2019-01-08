انطلاق فعاليات المنتدى «الكويتي - الأمريكي» الثاني في الكويت الاثنين المقبل

تنطلق يوم الاثنين المقبل في الكويت، فعاليات المنتدى "الكويتي - الأمريكي" الثاني، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالاشتراك مع الهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر وغرفة التجارة الأمريكية.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم – في تصريح صحفي - إن عقد المنتدى "الكويتي - الأمريكي" الثاني في الكويت، يأتي عقب النجاح الذي حققه المنتدى الأول، والذي أقيم في واشنطن على هامش زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى سبتمبر 2017.

وأوضح الغانم، أنه سيشارك في المنتدى، مجموعة من كبار المسؤولين، والمعنيين، والمهتمين من الخبراء والمختصين من الجانبين الكويتي والأمريكي، الذين يمثلون عدة قطاعات، منها الطاقة، والبنية الأساسية، والصحة، والمواصلات، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن فعاليات المنتدى ستتضمن عدة محاور؛ حيث سيتم خلال الجلسة الأولى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية في الكويت، فيما ستكون الجلسة الثانية بعنوان "الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة".

وأضاف أنه سيتم خلال المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت، وغرفة التجارة الأميركية .. مشيرا إلى أن المنتدى سيمثل فرصة أمام أصحاب الأعمال، للقاء نظرائهم من الشركات الأمريكية، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة، والتسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال، لفتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.