مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مسئولي الرياضة في مصر بسرعة الانتهاء من كافة استعدادات تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو 2019، واستغلالها على الوجه الأمثل لصالح التعاون مع دول القارة الإفريقية، في إطار مساعي الدولة والقيادة السياسية لتعميق أطر التعاون بين مصر وكافة دول القارة، خاصة أن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعطي زخماً جديداً لفعاليات التعاون والتقارب مع دول القارة.

وأعرب مدبولي، عن بالغ سعادته بفوز مصر بملف استضافة البطولة، وذلك وفقا لما أعلنه صباح أمس، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، بعد المنافسة مع جنوب إفريقيا لاستضافة هذا الحدث الرياضيّ الكبير.

ووجّه مدبولي الشكر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل لتقدم مصر بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 والتي يشارك بها 24 منتخباً.

كما توجّه بالتهنئة لجموع الشعب المصري، معربا عن سعادته بثقة المحافل الرياضية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذين منحوا أصواتهم لمصر، في قدرة الدولة على استضافة هذه البطولة، وتنظيمها لكافة فعالياتها ومبارياتها بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد مدبولي بالجهود التي بذلها مسئولو الرياضة وفي مقدمتهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والجهود المبذولة من قبل مسئولي الاتحاد في دعم ملف مصر لدى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذلك جميع الذين أسهموا في إنجاح هذا الملف الرياضيّ.