محافظ القاهرة عن تنظيم مصر بطولة إفريقيا: نهدي هذا الحدث إلى الرئيس السيسي

هنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الشعب المصري بمناسبة فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «نهدي هذا الحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى رئيس مجلس الوزراء والشعب المصري العظيم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن فوز مصر بتنظيم البطولة الإفريقية يعتبر ثمارًا للعطاء والاهتمام بالتواصل مع الدول الإفريقية، متابعًا: «لم يكن ذلك ليحدث إلا بجهود القيادة السياسية الحكيمة».

وأوضح أن فوز مصر بتنظيم البطولة لم يكن ليتحقق لولا إدراك الدول الإفريقية لأهمية دور مصر، مشيرًا إلى أن مصر قد احتضنت مؤخرًا مؤتمر الكوميسا في شرم الشيخ ومنتدى شباب العالم والذي ضم عددًا من الشباب الأفارقة.

وتابع: «الكاف لم يكن ليختار مصر لاستضافة البطولة، إلا في مناخ من الأمان، وفي ظل استعداد مصر لهذا الحدث الكبير»، مشيرً إلى أن مصر لديها كل الإمكانيات لاستضافة البطولة على النحو الأمثل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، بعد تفوق ملفها على منافسه الجنوب إفريقي، في التصويت الذي جرى اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، لتخلف مصر دول الكاميرون، التي تم سحب التنظيم منها.

وستكون مصر أول دولة تستضيف البطولة بنظامها الجديد الذي يضم 24 منتخبًا بدلًا من 16 كما كان في السابق، وستقام البطولة لأول مرة في الصيف بداية من النسخة المقبلة.