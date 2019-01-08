مسؤول أمني بارز بألمانيا: تعرفنا على منفذ التسريب بعد 48 ساعة

قال هولجر مونش، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا اليوم الثلاثاء ، إن السلطات الأمنية تعرفت على الجاني المحتمل في واقعة تسريب البيانات بعد مضي نحو 48 ساعة من بدء التحقيقات.

وكان المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم إلقاء القبض على شاب /20 عاما/ في ولاية هيسن غربي البلاد على خلفية واقعة سرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة ومشاهير.

وأوضح مونش أن السلطات حددت هوية الشاب ظهر أول أمس الأحد.

تابع المسؤول الأمني أن الولايات كانت ابلغت عن 17 مراسلة لها علاقة بالتحقيقات.

وذكر مونش إن الشواهد المتوافرة حتى الآن تفيد بأن الجاني المحتمل لم يستخدم برنامجا ضارا بل استخدم طرقا أخرى للقرصنة الإلكترونية للتغلب على كلمات المرور.