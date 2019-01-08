وزير الرياضة يهنىء صلاح ويكشف عن إنشاء متحف لـ «مو» في مركز شباب الجزيرة

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي على تتويجه بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، وذلك في الحفل الذى أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ،مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة السنغالية "داكار" للإعلان عن جوائز الأفضل.

وكشف صبحي عن المفاجأة التي كان يجهزها لنجم المنتخب بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب بمركز شباب الجزيرة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء الذى يقدمه صلاح مع ناديه الانجليزى والمنتخب الوطنى لكرة القدم فى مختلف البطولات، مشيراً إلى فخر جموع المصريين بالإنجازات التي يحققها "محمد صلاح" في مسيرته الاحترافية.

وأعرب صبحي عن أمنياته بأن تكون تلك الجائزة حافز قوي للاعب في مواصلة إجادته، وتقديم موسم رائع مع ناديه الإنجليزى، مع المنتخب الوطني في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة والتي تستضيفها مصر في يونيو من العام الجاري.