مدرب فيتنام: المنتخب العراقي يستحق الفوز

اعترف بارك هانج سيو المدير الفني للمنتخب الفيتنامي بأحقية المنتخب العراقي في الفوز اليوم الثلاثاء خلال مباراة الفريقين اليوم في افتتاح مباريات الفريق ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات لكنه أكد سعادته ورضاه بمستوى أداء المنتخب الفيتنامي في المباراة.

وقلب المنتخب العراقي تأخره مرتين إلى فوز ثمين 3 / 2 على نظيره الفيتنامي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد "مدينة زايد الرياضية" في أبو ظبي ليحصل المنتخب العراقي على ثلاث نقاط ثمينة وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الإيراني الذي اكتسح المنتخب اليمني 5 / صفر في افتتاح مباريات المجموعة أمس.

واحتل المنتخب الفيتنامي المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره اليمني.

وقال هانج سيو ، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "أعتقد أن الأداء كان جيدا رغم الخسارة واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم. الفنيات واللياقة البدنية بالفريق في أعلى مستوياتها".

وأوضح : "نأسف للهدف الأخير الذي سجله المنتخب العراقي ولكن اللاعبون قدموا أداء جيدا".

ولدى سؤاله عن توقعاته لمستقبل الفريق في البطولة ، قال مدرب المنتخب الفيتنامي : "في الواقع نخطط لإحراز نقطة واحدة على الأقل في مباراة إيران وإن كان المنافس قويا. سنستعد له بشكل جيد وندرس المنافس جيدا. وعلينا من التأكد تماما من النجاح في هذه المباراة".

ولدى سؤاله عن عدم تركيز اللاعبين في بعض فترات اللقاء ، قال هانج سيو : "في الجزء الأخير من المباراة ، سجل المنتخب العراقي هدفا واللاعبون كانوا يشعرون بالإعياء ولم يكن لديهم التركيز الكافي وحارس المرمى لم يكن في وضعية جيدة وعلينا التعامل".

وعما إذا كانت الخسارة جاءت نتيجة للاندفاع وعدم وضع حسابات لقوة الفريق العراقي ، قال هانج سيو : "لا أود التحدث عن هذا القرار. ربما يرى الناس بشكل مختلف للمباراة. العراق استحق الفوز اليوم رغم أنه لم يقدم أداء قويا في بعض الفترات".

وعن أداء اللاعب نجوين كوانج هاي خلال مباراة اليوم ، قال هانج سيو : "إنه أحد اللاعبين الأساسيين والمهمين في المنتخب الفيتنامي حتى وإن لم يسجل هدفا. قدم أداء جيدا اليوم وأعتقد أنه قد يسجل هدفا في المباراة القادمة".

وأشار : "بطولة كأس آسيا هي أكبر بطولة في آسيا ، وشرف كبير لي أن اشارك فيها. ولكنها ليست شيئا مميزا كبيرا بالنسبة لي لأنني شاركت من قبل في بطولتي كأس العالم 1994 و2002 وكأس آسيا أقل في المستوى بالطبع من كأس العالم".

وعن الشيء الذي يشعر بالندم عليه في هذه المباراة ، قال هانج سيو : "كمدرب ، أقدر ما قدمه اللاعبون لأنه أفضل ما لديهم وأفتخر بهم وإن كنت تمنيت الفوز في هذه المباراة".