شعراوي: برنامج التنمية بالصعيد من أهم برامج تعاون البنك الدولي مع مصر

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي ينفذ بمحافظتي قنا وسوهاج يعد أحد أهم البرامج التنموية التي يتعاون فيها البنك الدولي مع الحكومة المصرية.

وأضاف الوزير - في بيان أمس - أن البرنامج يهدف الى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان المحافظتين من خلال تعزيز التنافسية وخلق فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين.

وأشار إلي أن الموضوع المنشور على موقع مدونات البنك الدولي يعد أول قصص نجاح تنشر عن البرنامج ، فضلا عن أنه بمثابة إشادة من إدارة البنك الدولي بالترتيبات التي ابتكرها البرنامج وعززتها وزارة التنمية المحلية لتوسيع مشاركة المواطنين في تخطيط وتنفيذ عمليات التنمية، لافتا إلي أن ذلك يشير إلى تقدير البنك الدولي للسياسات الحكومية المتعلقة بالمشاركة العامة وتحقيق "ديمقراطية التنمية"، حيث يركز الموضوع المنشور على التحول الجوهري الذي أحدثه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في طبيعة مشاركة المواطنين في عملية التنمية وتأهيلهم لصنع حياة كريمة لسكان قريتهم، وكيف يتم تعميم النموذج الناجح في قنا وسوهاج على كافة محافظات الجمهورية من خلال مبادرة وزارة التنمية المحلية.

وأوضح شعراوي أن الموضوع المنشور ينطلق من قصة لشاب من احدى القرى الفقيرة في محافظة سوهاج ليلقي من خلالها الضوء على التغير الإيجابي في مشاركة الشباب والنساء في الشأن العام، وفي صنع القرارات التي تتعلق بمجتمعاتهم المحلية.

وأضاف أن ذلك يعد إشادة من البنك الدولي بنهج تعزيز المشاركة العامة الذي تتبناه الحكومة المصرية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

واحتفى موقع المدونات الخاص بالبنك الدولي بتجربة جلسات التشاور العامة وبمبادرة وزارة التنمية المحلية لتعميم آلية جلسات التشاور العامة خلال مرحلة وضع ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية، حيث نشر البنك الدولي على موقع مدوناته الشهير موضوع باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان "كيف غيرت منتديات التنمية المحلية هؤلاء الذين تركوا طويلا في الخلف".

ويعد موقع المدونات الخاص بالبنك الدولي منصة قوية لنشر النجاحات التي تحققها المشروعات التي يمولها البنك على مستوى العالم، ويعد نشر موضوع عن أحد المشروعات أو الهيئات المنفذة لهذه المشروعات بمثابة شهادة نجاح عالمية لهذا المشروع، حيث تعد منصة مدونات البنك الدولي مصدراً رئيسياً للمعلومات وتقييم الأوضاع التنموية في البلدان المختلفة، وتلقى اهتمام كافة الأطراف المعنية بالتنمية على مستوى العالم، وتلفت النظر للتحولات الجوهرية التي تحدث في البلدان التي يدعمها البنك.

وفي السياق ذاته ، كشف الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج عن أن منتديات التنمية المحلية وجلسات التشاور العامة كانت واحدة من أهم الترتيبات المؤسسية التي أرساها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ودعمتها الحكومة المصرية.

وأوضح الهلباوي أن هذه المنتديات وجلسات التشاور العامة تعد مرحلة أساسية من مراحل وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية في محافظتي قنا وسوهاج، وتضمن المشاركة الكاملة للمواطنين في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها وتحقق الشفافية المطلقة في العمل التنموي.

وأشار إلي أن البرنامج نجح حتى الآن في تأسيس 23 منتدى على مستوى كافة المراكز الإدارية بالمحافظتين، وتضم المنتديات قرابة 1200 عضو، 30% منهم من النساء، وأكثر من 50% منهم من الشباب.

وأضاف الهلباوي أن الفكرة الأساسية للمنتديات تنطلق من توفير منصة مستدامة يتمكن من خلالها أصحاب المصلحة المحليين، خاصة الفئات التي جرى تهميشها طويلا كالشباب والنساء، من الانخراط في الشأن العام، والمشاركة الممنهجة في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحلية.