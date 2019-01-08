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رئيس جنوب إفريقيا يعرب عن حزنه لمصرع 3 أشخاص وإصابة المئات إثر اصطدام قطارين

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 8:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 8:21 م

أعرب سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، عن حزنه لمقتل ثلاثة أشخاص في حادث اصطدام قطارين في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وقال رامافوسا في بيان له اليوم الثلاثاء: "حزنت لعلمي بحادث القطار؛ الذي أسفر حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص ونقل أكثر من 600 شخص إلى مستشفيات مختلفة معظمهم مصابون بجروح طفيفة".

وأضاف رامافوسا: "أدعو فريق خدمات الطوارئ في موقع الحادث للقيام بكل ما في وسعهم لمساعدة أولئك الذين ما زالوا محاصرين تحت القطار".

وقالت خدمات الطوارئ الطبية "إي. آر. 24" في بيان لها، إنه "قد تم العثور على ثلاثة أشخاص مصابين بالعديد من الجروح الخطيرة، ثم تم إعلان وفاتهم لاحقا في موقع الحادث".

وأضافت إنه تم العثور على مئات المصابين الآخرين في موقع الحادث وأن إصاباتهم تتراوح :" بين طفيفة وحرجة".

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