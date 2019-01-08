آلاف الأستراليين يصابون بلدغات نوع نادر من قناديل البحر



تعرض الآلاف من السكان في ولاية كوينز لاند الأسترالية للدغات نوع نادر من قناديل البحر؛ ما تسبب في دخول العديد منهم إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات.



ويعتقد الخبراء أن هذا النوع العملاق النادر من قناديل البحر ويطلق عليه "بلوبوتل" وراء موجة من حالات دخول المستشفيات جراء اللدغ القارص لهذه الحشرات.



وقالت ليزا –آن جيرشوين بالبحرية الأسترالية لشبكة "أيه بي سي" الأسترالية أن هذا النوع النادر يظهر مرة كل 10 – 30 عاما وحجمه مثل كف الإنسان البالغ وله مخالب للدغ متعددة وتسبب حساسية شديدة للمصاب.



وأفادت بعض التقارير بأن 13 ألف شخص أصيبوا بهذه اللدغات في أسبوع واحد فقط، ذاكرة أن نحو ألف شخص دخلوا المستشفيات في يوم واحد للعلاج من اللدغات القارصة.