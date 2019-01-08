وزير التخطيط اليمني يبحث مع مسئول أممي الملف الاقتصادي والتنموي باليمن

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب منصور العوج، خلال لقائه مع مروان علي رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، أمس الاثنين، أهمية التعاون بين الجانبين فيما يخص الملف الاقتصادي اليمني والاهتمام برفع وتيرة العمل التنموي بما يخلق فرص عمل للمواطن اليمني، وإطلاق المشاريع التي تسهم في إنعاش حركة الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية تسهم في تذليل الصعاب لما من شأنه إحلال السلام.

وبحث الوزير اليمني - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الوضع السياسي في اليمن والمعوقات التي تواجه الفريق الأممي وإمكانية استفادتهم من خبرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بحكم عملهم مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن وذلك لتحسين آلية عملهم في اليمن.