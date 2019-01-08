تواصلت لليوم الثالث على التوالي أعمال البحث عن مركب صيد اختفى قرب البوغاز رقم 2 في بحيرة البردويل بشمال سيناء، وعلى متنه 3 صيادين.



وأشار بيان إدارة بحيرة البردويل إلى تعليمات اللواء أمجد إبراهيم الراعية مدير عام البحيرة، باستمرار أعمال البحث من خلال 12 مركبا في أنحاء المسطح المائي للبحيرة خلافا للبواغيز ونقاط المراقبة عند الشواطئ، حيث يدعم عمليات البحث الصيادين بالبحيرة، وتم تعزيز فرق البحث بمراكب وزوارق مجهزة تابعة لهيئة قناة السويس، كما يقوم آخرين بالبحث سيرا على الأقدام عند شواطئ البحيرة؛ آملا في العثور عليهم.



وتجمع عدد كبير من الأهالي قرب شاطئ البحيرة آملا في الوصول لأي معلومات عن العثور على الصيادين ومعرفة مصيرهم، كما وجه الأهالي نداءات استغاثة للاستعانة بطائرة مروحية للمشاركة في أعمال البحث.



وتتعرض محافظة شمال سيناء إلى موجة رياح عاصفة، ما أثر على عمليات البحث، وكانت سببا في اختفاء قارب الصيد الذي انقطعت به الاتصالات منذ 3 أيام حيث دلت المعلومات التي يتناقلها الأهالي على أن المركب تعرض لعطل أثناء وجوده قرب البوغاز رقم 2 الواصل بين البحيرة والبحر المتوسط، ولكن الاتصال فقد لاحقا بهم تماما.