هولندا تتهم إيران بالوقوف وراء عمليتي اغتيال سياسيتين في 2015 و2017

اتهم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك السلطات الإيرانية بالوقوف وراء عمليتي اغتيال سياسيتين تعودان إلى العامين 2015 و2017.

وقال بلوك، في رسالة وجهها إلى برلمان بلاده، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "إن الاستخبارات الهولندية لديها مؤشرات قوية تدل على تورط إيران في اغتيال اثنين من الرعايا الهولنديين من أصل إيراني في مدينة آلميره في العام 2015 وفي لاهاي في العام 2017".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق اليوم على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيرانية، جراء تخطيطها لمحاولات اغتيال على أراض أوروبية.