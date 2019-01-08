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بسبب أقوال الابن .. النيابة تستخرج جثة محامية بدمياط وتأمر بتشريحها

حلمي ياسين:
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 9:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 9:38 م

أمرت النيابة العامة بدمياط، باستخراج جثة المحامية اعتماد شوقي، لتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل الطبيب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة.

جاء القرار، عقب مطالبة عدد من المحامين، نيابة كفر سعد، باستخراج جثة زميلتهم، وعرضها على الطب الشرعي، عقب شكوك من والدة المجني عليها وأشقائها، بأن زوج المحامية سبب وفاتها؛ وذلك بناءً على أقوال نجل المتوفية.

وقال ابن المجني عليها، إن مشادة كلامية نشبت بين أمه ووالده، ودخلا المطبخ، ثم خرج والده وقال له أمك ماتت مخنوقة بسبب تسرب الغاز من أنبوبة البوتاجاز.

وكلفت النيابة، قوات الأمن بمرافقة الطبيب الشرعي حتى قبر المحامية المتوفية بمقابر العائلة بمركز كفر سعد، واستخراج الجثة، وإعادة دفنها مرة أخرى بعد الانتهاء من عملية التشريح.

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