مصرع شخصين خلال اشتباكات في الجابون

أعلن متحدث باسم حكومة الجابون أن شخصين لقيا مصرعهما خلال الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق أمس الاثنين، في أعقاب الإعلان عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها مجموعة محدودة من ضباط الجيش.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن السلطات في الجابون أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة ليبرفيل، كما أوقفت أيضا خدمات الإنترنت.

وأكد المتحدث أن حكومة الرئيس على بونجو، تسيطر على الأوضاع، مضيفًا أن "الضباط الخمسة المتآمرين رهن الاحتجاز".

وكان خمسة من صغار ضباط الجيش قد أعلنوا في وقت سابق اليوم، السيطرة على مكاتب الإذاعة الرسمية في ليبرفيل، معلنين الانقلاب على حكومة الرئيس على بونجو – الذي تولى مقاليد السلطة عام 2009 - بغرض استعادة الديمقراطية في البلاد على حد زعمهم.