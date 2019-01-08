عمرو أديب: مصر الأقرب لاستضافة «الكان» بنسبة 80%

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية "الكان" في عام 2019، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الاثنين: «بنسبة 80% مصر هي الأقرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا».

وأوضح أن مصر لم تكن معنية بهذه البطولة من الأساس، لكنها تقدمت بأوراقها بعد أن تعرضت الدولة المستضيفة وهي الكاميرون لأزمة منعتها من استضافة البطولة خلال هذا العام.

وتابع أن كل الأخبار المقبلة من الاتحاد الإفريقي تشير إلى أن مصر ستكون الدولة الأولى لتنظيم البطولة الإفريقية، مشيرًا إلى أن عوامل التقييم المساعدة في اختيار مكان البطولة، من ضمنها الجمهور والقدرة الاقتصادية والأمنية والمباني والمواصلات والفنادق.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي" الكاف" عن الدولة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 صباح اليوم الثلاثاء.

