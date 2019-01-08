أردوغان: يجب التخطيط بعناية للانسحاب الأمريكي من سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين، إن التخطيط للانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتم بعناية ومع الشركاء المناسبين وإن تركيا هي البلد الوحيد الذي يملك ”القوة والالتزام لأداء هذه المهمة“.

وأضاف أردوغان في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، قبل يوم من لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن تركيا ملتزمة بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ”والجماعات الإرهابية الأخرى“ في سوريا.

وكتب أردوغان ”الرئيس ترامب وجه الدعوة الصحيحة للانسحاب من سوريا. ومع ذلك، يجب التخطيط لانسحاب الولايات المتحدة بعناية وتنفيذه بالتعاون مع الشركاء المناسبين لحماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري“.

وتابع قائلا ”تركيا، التي لديها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، هي البلد الوحيد الذي يملك القوة والالتزام لأداء هذه المهمة“.

وأضاف بولتون يوم الأحد شرطا جديدا للانسحاب الأمريكي من سوريا، قائلا إن تركيا يجب أن توافق على حماية حلفاء الولايات المتحدة الأكراد الذين تنظر لهم أنقرة على أنهم أعداء.

وفي الأيام الأخيرة أوضح مسؤولو إدارة ترامب أن الانسحاب لن يحدث سريعا. لكن البيت الأبيض سعى مرة أخرى يوم الاثنين لتوضيح أن ترامب لم يغير موقفه بشأن الانسحاب.