أردوغان: لا يمكن أن نقبل شرطا أمريكيا لحماية المسلحين الأكراد في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بشأن حماية "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا غير مقبولة.

وأضاف أردوغان أن: "الوحدات الكردية لا تمثل الأكراد، ولا يمكن لتركيا قبول الشرط الأمريكي المتعلق بحماية إرهابيي وحدات حماية الشعب في سوريا"، معتبرًا أن المساواة بين الوحدات والأكراد ليس منطقيًا وشدد على أن تركيا لا تستهدف العرقية، وإنما تستهدف الإرهاب بغض النظر عن خلفيته.

وأضاف الرئيس التركي: "نحن نميز بين الإرهابيين والأبرياء من خلال النظر إلى من يحملون السلاح ولمن يوجّهونه، والأعمال التي يقومون بها، والدماء التي يسفكونها، والقمع الذي يمارسونه".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي صباح" التركية، أن أردوغان جدد أمام اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، التأكيد على عزم تركيا القضاء على الإرهابيين في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

وكان مستشار الامن القومي الأمريكي، قال مؤخرًا إن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا مشروط بهزيمة تنظيم داعش وضمان تركيا لسلامة المسلحين الأكراد، الذين تتحالف معهم واشنطن في الحرب ضد التنظيم، مضيفًا خلال زيارة لإسرائيل أنه "لا يوجد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا".