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سول وواشنطن يبحثان تعزيز التعاون لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 10:36 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 10:36 ص

اتفق وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو اليوم الثلاثاء مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان على تعزيز التعاون بين البلدين من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وإحلال سلام دائم.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الدفاع قولها إن جونج أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع شاناهان، تم خلاله التأكيد على الحفاظ على التحالف والموقف الدفاعي المشترك في حال وجود أي تغيير في الظروف.

وأشار الطرفان إلى أن البلدين تعاونا بنجاح لدعم جهود السلام، واتفقا على الإبقاء على الزخم في التعاون بينهما.


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