أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تضامنها مع كل المتضررين من العاصفة الثلجية نورما،

وكتبت عبر حسابها بموقع «تويتر»: «لا استطيع إلا أن أفكر في كل أولئك الذين هم في البرد خلال هذه العاصفة، أولئك الذين يعيشون في منازل بلا سقف، في الخيام التي لا يمكن أن تقاوم الرياح، بارك الله فيهم حتى تنتهي العاصفة».

الجدير بالذكر أن العاصفة التلجية نورما التي تضرب لبنان منذ يومين، تسببت في تعطل كل القطاعات بسبب البرد القارس وسقوط الثلوج وارتفاع امواج البحر التي أقفلت ليلا مداخل المدينة.

