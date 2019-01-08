السفير أحمد أبو زيد يشارك الجالية المصرية في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الكندية

سفير مصر فى كندا يشارك في قداس عيد الميلاد في الكنيستين القطبيتين في العاصمة أوتاوا

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، وأعضاء السفارة المصرية فى أوتاوا، في قداس عيد الميلاد الذي أقامته كنيستا " القديسة مريم" و"القديس جورج" القبطيتين في العاصمة الكندية مساء يوم 6 يناير الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي شارك فيه أبناء الجالية القبطية، وبحضور رئيس حزب المحافظين الكندى " أندرو شيير"، الذي فاز عدد من أبناء الجالية المصرية مؤخرا بالترشح باسمه في الانتخابات الفيدرالية القادمة في كندا.



وقال أبو زيد عقب القداس، إنه تشرف بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية القبطية بكندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن الاحتفالات بعيد الميلاد تعيد التذكير دائماً بقيم السلام والتسامح والمحبة التي دعا إليها السيد المسيح، وهى القيم التي طالما تحلى بها الشعب المصري على مر العصور، وكانت سر قوته وتماسكه في مواجهة الشدائد والتحديات.



وأضاف "أبو زيد" أن آباء الكنيسة المصرية في أوتاوا أشادوا خلال القداس بالاحتفالية التي أقيمت مساء يوم 6 يناير الجاري بمناسبة افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة السيد رئيس الجمهورية وعدد من المسئولين من دول مختلفة، وما عكسته تلك المناسبة من أهمية القيم الروحية والدينية لدى المواطن المصري، مسلماً كان أو قبطياً، وما تشهده مصر على مدار الآف السنين من تعايش ووحدة وطنية راسخة لا يمكن أن ينال منها أي متآمر أو متربص بوحدة واستقرار هذا الوطن.



ونقل السفير المصري لأبناء الجالية القبطية تطلعه وباقي أعضاء السفارة المصرية في أوتاوا لأن يشهد عام 2019 المزيد من التواصل والتعاون بين أبناء الجالية والسفارة المصرية، كما رحب آباء الكنيسة من جانبهم بحرص السفارة على مشاركة الجالية القبطية احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.



وقد حرص رئيس حزب المحافظين الكندى في نهاية القداس، علي تهنئة السفير المصرى بهذه المناسبة، متمنيا لمصر، حكومة وشعباً، دوام الاستقرار والرخاء.