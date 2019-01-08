مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الـ11 ببرج سكني في المحلة

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الحادي عشر بأحد الأبراج السكنية بميدان الشون التابع لدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، إخطارًا من قسم ثان طنطا، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع (مها حسن متولي -٢٨ عام- ربة منزل) نتيجة اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الحادى عشر من برج بميدان الشون ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال بسبب إصابتها بنزيف في المخ.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها واستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة لتولي التحقيقات.