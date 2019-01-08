بشرى عن فيلم «الضيف»: أجمل أدوار خالد الصاوي وإبداع إبراهيم عيسى

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها بموقع «تويتر»، صورة لـ«بوستر» فيلم «الضيف»، الذي طُرح بدور العرض يوم الأحد الماضي، معلقة: «أخيرًا فيلم الضيف بدور العرض».

ووصفت بشرى، دور الفنان خالد الصاوي بالفيلم بأنه من أجمل أدواره، ومضيفة أن إبراهيم عيسى، أبدع في قصة الفيلم.

وتدور أحداث «الضيف» حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث بعد ذلك في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، وهو بطولة خالد الصاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وجميلة عوض، ويحل كل من ماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي كضيوف شرف في الفيلم.